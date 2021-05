Psühhoterapeut selgitab, miks ei julgeta komplimente teha, ega osata neid õigesti vastu võtta. Mis on halastuskompliment?

Kord kohtasin poe­kassas silmatorkavalt edeva soenguga kassapidajat - tema pea oli kirkalt kirju nagu papagoil ja kogu see toredus sobis tütarlapsele võrratult. Tavalise eestlasena olen kehv kiitja, aga tookord lihtsalt ei suutnud jätta ütlemata: "Teil on nii äge soeng, mis sobib suure­päraselt!" Olin ehmunud, kuidas need sõnad mu suust välja voolasid, ja muidugi oli sama üllatunud ka komplimendi saaja. Ta vist isegi punastas, kuid tänas naeratades. Sellest hetkest jäi meelde eriliselt soe ja positiivne tunne.

Tihtipeale aga kiitjal nii hästi ei lähe ja kiidetav võib hakata hoopis öeldut tagasi ajama. Tuttav olukord - kiidad kolleegi ilusat ja hästi istuvat kleiti, kuid tema hakkab hoopis rääkima, et kleit on vana, kaltsukast ostetud ja ta ise viis kilo juurde võtnud.

Miks on tähtis positiivset tähelepanu ja tunnustust jagada ning kuidas seda õigesti teha, loe edasi artiklist.