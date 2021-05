„Kuri keskealine naine" Kristi Luik: mu talumatus idiootsuse ja nõmeduse suhtes väheneb sama kärmelt kui mu östrogeeni tase

Kui olin noorem - 20 või isegi 10 aastat tagasi -, jätsin meedias vahele kõik lood, kus mainiti vananemist, sest kes tahaks lugeda mingite vanaeitede probleemidest? SEE noor inimene siin igatahes küll mitte. Nagu oleks isegi vanaduse olemasolu tunnistamine mind vanaks muutnud. Menopaus aga ei hooli, kui noor ja lahe sa enda arvates oled - selle kättejõudmine annab lihtsalt teada, et tegelikult sa enam noor ja lahe ei ole.

Kui ma umbes 15 aastat tagasi kolumne kirjutama hakkasin, jutustasid need meestest, mu "glamuursest" elustiilist ja omadega kimpus olemisest. Mõte, et kirjutan kolumne ka siis, kui mu fertiilsusaeg hakkab otsa saama, ei tulnud mulle pähegi. Aga siin ma nüüd olen. Täieliku meno­pausini pole ma küll veel jõudnud, aga kõik märgid näitavad, et see on varsti käes. Kindlasti on mind aga tabanud nn perimenopaus. Ja ausalt öeldes on see päris huvitav. Uuendused ja muutused on mulle alati meeldinud ja vananemine kuulub kahtlemata samasse kategooriasse, ehkki noortele tundub see muidugi kurva ja haledana. Ärge muretsege, kullakesed, te jõuate samasse punkti kiiremini, kui arvate.

Kehalised muutused ei olegi kõige hullemad. Kristi mõtteid lähenevast menopausist loe edasi juba artiklist.