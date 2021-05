Need koostisained on kevadel naha parimad sõbrad – hüvasti, hall jume!

Stabiilne C-vitamiin



Kui eesmärk on nahatooni parandada ja sellele kaunis sära kinkida, ei saa mööda hiilida C-vitamiinist! Siin on aga oluline meeles hoida, et C-vitamiin on äärmiselt ebastabiilne ehk võib õhu ja valgusega kokkupuutes kergesti oksüdeeruda ja oma tõhususe kaotada. Selle vältimiseks otsi tooteid, kus oleks kasutusel stabiliseeritud C-vitamiin, peidetuna kas ühekordsetesse ampullidesse, läbipaistmatust klaasist ja pipetiga või õhukindlasse pumppudelisse.