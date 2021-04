TERVISEUUDISED | Lisandunud on väikelinna jagu suitsetajaid

2020. aastal suitsetas igapäevaselt 17,9% elanikest, seejuures iga neljas mees ning iga kolmas töötu. Juhusuitsetajaid oli 8,2%. Seega oli Eestis möödunud aastal umbes 217 000 suitsetajat. Võrreldes 2018. aastal läbi viidud uuringuga on Eesti ühe väikelinna jagu ehk umbes 11 000 suitsetajat juurde saanud. Samavõrra on lisandunud nii igapäevaseid kui ka juhusuitsetajaid.

„Kahjuks ei ole Eesti viimase kahe aastaga liikunud lähemale suitsuvabaks riigiks saamise suunas. Mõnevõrra lootust annab see, et vähenenud on nende suitsetajate osakaal, kes ei tahagi suitsetamisest loobuda. Igal juhul on oluline suitsetamisest loobuda, sest sellega tehakse head nii iseendale kui ka lähedastele," sõnas Ingmar Kurg.