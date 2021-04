Me ei saa muuta teisi, aga saame muuta iseennast ja selle kaudu kogu maailma. „See, mis elus juhtuma peab, juhtub nagunii,” tõdeb Lea, kelle elus on sündinud nii üht kui ka teist. „See aga ei tähenda, et meil valik puuduks, see asub lihtsalt hoopis teises kohas – selles, mil moel neid sündmusi läbida. Valikuid aga on mustmiljon ja milliseks keegi parasjagu mingi konkreetse sündmuse liigitab, kas halvaks või heaks, ongi enda valik. Mõni tõmbab kõigele sordiini peale, et igaks juhuks võimalikult vähe tundeid tunda. Mina olen teinud vastupidise valiku, tunnetan kõike sajaga. Kui on halb, siis las ollagi sajaga halb, ja imelinegi las olla sajaga imeline.