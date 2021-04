Läbipõlemise seljatanud treener Karina Alt: tõeline võit on see, et saan aidata inimesi nende parema mina suunas liikuda

"Olen terve oma elu olnud väga sportlik ja seega polnud väga küsimustki, kes minust suurena saab," naerab MyFitnessi spordiklubis rühmatreeneri ametit pidav Karina. Inimesed, keda ta "vanadel headel aegadel" treeningsaalides ja nüüd kodudes veebitreeningute vahendusel juhendab, on Karina jaoks lõppematu inspiratsiooni­allikas. "See emotsioon ja power, mida neilt saan, on kirjeldamatu. Minu jaoks on tõeline võit, et saan aidata kellelgi oma parema mina suunas liikuda."

Võõrsilt naastes kaotas sihi

Karina järgib elus motot, et raskused on ületamiseks ja neist saab alati õppida. Pärast keskkooli suundus ta, nagu paljud teised noored, maailma avastama ja kogemusi omandama, valides siht­kohaks Rohelise Mandri. "Austraalia oli minu jaoks nii põnev, armusin sellesse kohe. Inimesed on hästi sõbralikud ja päike paistab kogu aeg - elu meeldis mulle seal väga." Karina tahtis juba Austraalias treeneriks õppima asuda, kuid paraku osutus see väga kalliks ja viisa lõppedes tuli neiul koju naasta.

Tagasitulek sattus ajale, kui Eestis algas talv, mistõttu oli päikeselembesel Karinal siinse eluga esialgu üsna raske kohaneda. “Olin ennast kaotanud ega osanud enam kodumaal sihti leida. Mul tekkis täielik depressioon, sest tahtsin nii väga tagasi minna. Olin omadega nii sassis, et isegi tööl ei suutnud keskenduda.”

