Õlg läks rikki? Spetsialist selgitab, mis haigus on külmunud õla sündroom

Mirjam (50) meenutab, kuidas ta poolteist aastat tagasi 15kilose seljakoti hooletult üle õla vinnas ja õlast justkui mingi jõnks läbi käis. Suuremat tähelepanu ta sellele seigale ei pööranud, kuid paar nädalat hiljem hakkas seesama õlg valu tegema - alguses vähem, kuid hiljem juba häirivalt. Peagi märkas Mirjam venitusharjutusi tehes, et käsi ei liigu enam korralikult üle pea üles. Ka juukseid ei saanud selle käega enam pesta. "Kord üritasin kettagolfi mängida ja peaaegu röögatasin valust, kui ketta parema käega lendu saatsin," meenutab naine. Kõige rohkem andis valu tunda aga öösiti.

Youri Morsinkil (40) aga nii hästi ei läinud. Hollandis elav Youri sattus 18 aastat tagasi mootorratta­õnnetusse ja on sealtpeale olnud õlavaluga pidevalt hädas. Ta räägib, et on käinud kõik­võimalike arstide juures, talle on tehtud igasuguseid protseduure ja ta on neelanud palju tablette, kuid abi pole saanud. “Lõpuks pidasid arstid minu juttu talumatust õlavalust juba psühholoogiliseks probleemiks ja mind pandi psühhiaatriahaiglasse. Mul valutasid mõlemad õlad 24/7 ja olen olnud nagu invaliid. Kaotasin seetõttu isegi töö. Mingil ajal juba loobusin abi otsimisest, sest ma ei leidnud seda kuskilt. Hakkasingi leppima mõttega, et ilmselt peitub kogu probleem hoopis minu kõrvade vahel ehk ma mõtlen endale valusid välja,” räägib ta.

