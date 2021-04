Too päeva sära!

"Mul on tunne, nagu sülitaks tatti vastu saviseina,” ütles mu ekskaasa Priit Kuusk, kui istusime märtsis vaktsineerimise ootejärjekorras. Hea kujund! Vaimusilma kerkis pilt seinast, kus kõik see kraam on paakunud. Arutasime, et seekordset koroonaisolatsiooni iseloomustab emotsioonivaegus ja tühjustunne.