Võitlus vähiga: “Palusin, et keha peaks vastu.”

Kaks teismeeas last üksi üles kasvatanud Anneli Külaots (54) sai teda tabanud rängast haigusest aimu veidra isumuutuse tõttu. Oma üleelamisi jagav naine on veendunud, et lootusetust seisust päästis ta tohutu soov elada.