Teraapia sinu vaagnapõhjas

Heas toonuses vaagnapõhjalihased on olulised nii naiste kui ka meeste jaoks. Eevatütardele tähendavad need kergemat sünnitust, vähem pidamatuseprobleeme ning mõnusat ja tundlikku seksuaalelu. Meestel lükkavad need edasi urineerimis- ja erektsioonimuresid.