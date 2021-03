Rene Bürkland tutvustab silmahaiguste nõelravi meetodit, millest saab abi nii glaukoomi ja kae kui ka lühinägelikkuse puhul

Ruth Alaküla (63): „Mul avastati glaukoom kümmekond aastat tagasi silma siserõhu mõõtmisel. Tädi kaotas vanaduses rohekae tõttu nägemise, ka mu isal oli silmarõhk kõrge. Olen oma silmarõhku hoidnud kümme aastat kontrolli all silmatilkadega. Aasta tagasi mõõtes oli aga silmarõhk korraks isegi 30, mis on kohutavalt palju. Normaalne on enamikul inimestel 12–21. Hakkasin peale tilkade otsima rõhu langetamiseks ka teisi võimalusi. Jälgin oma toitumist ja eluviisi. Langetasin veidi kaalu. Siis avastasin guugeldades AcuNova, kus olengi käinud umbes aasta jagu: ravi alguses kolm korda nädalas kümme korda järjest, nüüd viie korra kaupa. Tänavu, aasta alguses mõõdeti mul silmarõhuks 14–15. Jah, ravi võtab aega, ning jah, need nõelad on valusad. Eriti need, mis pannakse sõrmede ja varvaste lülikohtadesse – no nagu saaks elektrilöögi. Ent see ravi toimib! Minu puhul on AcuNova küll suureks abiks olnud.”