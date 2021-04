Aeg end matkale sättida!

Peagi rohelusse puhkev loodus meelitab enda rüppe. Kelle rabas- või metsaskäigud on seni jäänud vaid päevasteks sutsudeks, saavad end järgmisena proovile panna pikemal retkel koos vabas õhus ööbimisega. Et matk tooks vaid rõõmu, on oluline see hästi ette valmistada.