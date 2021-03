Kipume arvama, et kuiv õhk on ainult kütteperioodi mure. Tegelikult võib see mõjutada tervist ja enesetunnet aasta ringi, sest ka kliimaseadmed soodustavad õhu kuivaks muutumist. Probleemi tõsidust näitab ilmekalt seegi, et liiga kuiva õhu tõttu võivad kodus puitmaterjalid pragunema hakata. Meie tervis on aga palju hapram. Ruumi õhuniiskust saab mõõta spetsiaalsete seadmetega, mida leidub igas hinnaklassis. Tervislik õhuniiskus jääb vahemikku 40–60%. Kui see on väiksem või suurem, peaks kindlasti midagi ette võtma. Millised on kuivast põhjustatud tervisemured ning kuidas õhku kodus niisutada, loe artiklist.