Vaid vähesed postitavad oma ebaedust või tunnistavad, et on raskustes. Mis juhtub, kui võrdled end teiste klantsi võltsfassaadiga?

Et end automaatselt tekkiva võrdlemise masendusest säästa, on osa inimesi Facebookist lahkunud ja tõenäoliselt endale sellega palju head teinud. Ühes kolme aasta taguses õnnelikkuse uuringus selgus, et need, kes tegid kas või nädalase Facebooki pausi, tundsid end õnnelikuma ja vähem üksikuna. Uurijad tõdesid, et valitsev uskumus, et teised elavad täiuslikumat elu kui me ise, on sageli illusioon, millest vabaks võitlemine pole lihtne, ent tasub vaeva.