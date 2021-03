Enda võrdlemine teiste elu klantsi fassaadiga viib hingerahu - kellega siis tasuks mõõtu võtta?

Sotsiaalmeedia võimendab võrdlemist, ent seal nähtavat tuleb vaadata läbi tugeva filtri. Tegu on moonutatud reaalsusega, kus pildid tüdimusest, kurbusest, vihast või kärsitusest on pigem erand kui reegel. Väga vähesed postitavad oma ebaõnnestumisi või ütlevad ausalt, et neil on käsil rasked ajad. Alati on seal kellelgi midagi sellist, mida sul ei ole: hea vorm, suurepärane tuju, rohkem võimalusi, isegi parem ilm.

Et end automaatselt tekkiva võrdlemise masendusest säästa, on osa inimesi Facebookist lahkunud ja tõenäoliselt endale sellega palju head teinud. Ühes kolme aasta taguses õnnelikkuse uuringus selgus, et need, kes tegid kas või nädalase Facebooki pausi, tundsid end õnnelikuma ja vähem üksikuna. Uurijad tõdesid, et valitsev uskumus, et teised elavad täiuslikumat elu kui me ise, on sageli illusioon, millest vabaks võitlemine pole lihtne, ent tasub vaeva.