Naine nagu Wonder Woman: keegi ei puhka minu trennis enne, kui tund on läbi!

Marlen kogus tuntust TV3 kreisis reisisaates “India Xpress: pöörane seiklus tuk-tukkidega”, kus kuus eestlast võtsid osa hullumeelsest võidusõidust, mille eesmärgiks oli läbida kolmerattaliste liiklusvahenditega 2000 kilomeetrit eksootilises Indias. Kõlab nagu seiklus! Tõsi, seiklustest pole Marlenil – kes meenutab nii välimuselt kui ka olemuselt menufilmi “Wonder Woman” nimitegelast – kombeks ära öelda.

Alles mõne aasta eest põrutas ta eksprompt teisele poole maakera Ameerikasse Las Vegasesse, kus elas, rändas ja treenis kolm aasta­ringi. “Olin 22aastane, eemal kodustest mugavustest ja lähedastest. See seiklus kasvatas kiiresti suureks,” meenutab Marlen.

USAs avastas ta poksitrenni, mida kiirelt armastama hakkas. “Olin lasteaias tegelenud judoga ning hiljem võimlemise ja kikk­poksiga. Poksitrenn oli loogiline jätk.” Marlen lausub, et ei pea klassikalist poksi teab-mis-hirmus-vägivaldseks, pigem põnevaks. “Huvitav on jälgida sportlaste käitumist ja taktikaid. 12 ringi suudavad vastu pidada vaid tõeliselt tugevad, treenitud ja suure tahtejõuga inimesed.”

Eestisse naastes jätkas ta spordi laineharjal ning hakkas tegelema HIITi ehk suure intensiivsusega intervalltreeninguga (high-intensity interval training). Kui tollal oli HIIT pigem nišitrenn, siis nüüdseks on see saanud trenditreeninguks.

HIITi peamine eesmärk on kasutada ühe ja sama sessiooni ajal nii väikest kui ka suurt südamelöögi­sagedust. Harjutused on intensiivsed ja üldiselt oma keha raskusega. Pulss töötab vahepeal maksimumi lähedal, pausid on lühikesed.