Mis haigus on „teenijatüdruku põlved"? 10 põhjust, miks põlved valutavad

Põlved peavad taluma pea talumatut raskust – hoidma käigus liikuvaid osi ning kandma tervet keha.

Liigestes võivad püsivaid vigastusi tekitada õnnetused, aga ka sagedased üht tüüpi liigutused põhjustavad ülekoormust ja viivad vigastusteni. Isegi igapäevane liikumine muutub vananedes raskemaks. On haigusi, mille korral su oma keha hakkab liigestele vastu töötama.

1. Luumurd

Luumurruga kaasneb läbilõikav valu, mis on nii tugev, et ei saa end püstigi ajada. Luumurrul on siiski ka salakavalamaid vorme – koormus- ja väsimusmurd, millest annavad märku tuim valu, turse ja mõnikord ka luumõhn. Need vigastused tabavad kirglikke hobisportlasi pikaaegse ülekoormuse tõttu ja arstidel on neid vahel keeruline diagnoosida.

2. Põlveliigese nihestus

Käib kerge plõksatus ja edasine põlve liigutamine on valus. Täielik nihestus, kus luuotsad sihivad teineteisest mööda, võib olla suure trauma tagajärg. Väiksem nihestus, mis siiski annab endast märku mitmeid kuid, võib tekkida ainuüksi sellest, kui jalg maandub valesti, näiteks hüpates või lumel või jääl kõndides. Sellist vigastust saab vältida, kui teha enne sportimist soojendusharjutusi ning kanda sobivaid jalanõusid.