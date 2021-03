Tunne iseennast!

“Minu vanuses naisel on päris tihti raske – uusi avastusi on iga päev. Igasugused mõtted tekivad pähe, à la “Näed, tööl olen vajalik ja siin ma raban, olen nõutud. Aga kui palju mind mu päriselus vaja läheb? Kas või mu oma perele. Kas ja kui palju vajavad nad mind nüüd, mil pojad suured ja oma elu peal?”” Sellist Anna Levandit me ei tunne ega ole varem näinud. Pärast rasket infarkti vaatab ta elu uue pilguga.