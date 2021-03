Tervis + tahtejõud: TUJUD JA TUNDED

Mäletate seda stseeni Oskar Lutsu kultusromaanist “Kevade”, kus Arno on mingi 37,5kraadise palavikuga haige, justkui sonib ja küsib Teele käest: “Kas sa nutaksid, kui ma ära sureksin?” Mis tundeid see tekitab? Mul on siiamaani meeles, kuidas juba lapsepõlves mõtlesin, et tule taevas appi, milline peerukott – miks ta teeb end neiu ees nii haledaks?