ILMAOLUD TERVISERADADEL | Kas vabariigi sünnipäeva tähistamiseks suusatama saab minna?

Uurisime, milline on olukord terviseradadel praegu.

Harju maakond. Pirita Spordikeskuse direktor Priit Aunroosi sõnul on suusaradadest hooldatud Lükati ring. Rada on hooldatud kuni Lükati suusasillani ja tagasi, mis distantsilt teeb ligikaudu 3,8 kilomeetrit. „Sellel rajaosal on korralik kunstlume põhi all ja loodame, et see peab praegusele soojalainele vastu. Vastavalt ilmastiku võimalustele jätkame öösiti raja hooldamist. Ka möödunud ööl sai rada kenasti hooldatud."

Pirita Spordikeskuses saab endiselt suusatada, uisutada, hokit mängida ja ekstreem kelgutamist harrastada. „Loodame, et ilmataat rohkem vimkasid ei viska ja saame talverõõme nautida kuni aprillini välja. Seega kutsun kõiki võtma vastu ilmastiku poolt välja pakutud väljakutse - kõik õue liikuma ja sportima!" on Aunroos optimistlik.

Ida-Viru maakond. Narva terviseraja eestvedaja, spordiaktivist Vladimir Všivtsev, kinnitab, et Narvas on ilm endiselt talvine. „Narva Pähklimäe Terviseradadel toimub homme VII Narva Suusasõit. Narvalased tähistavad koos peredega Vabariigi sünnipäeva ühise toreda liikumisega."

Tartu maakond. "Kuigi Tartu maraton on selleks aastaks ajalugu, pole lumi ja suusarajad Eesimaalt kuhugi kadunud. Nüüd on paras aeg mõelda enda sooritustele, sest ilmad on juba kevadised ja lumi libe. See on õppimiseks ja enesearendamiseks parim hetk," soovitab Mammaste Tervisespordikeskuse rajameister Arne Tilk.

Harju maakond. Kõrvemaal on rajad kohati jäised ning oksapuru ja puudelt kukkunud lume tõttu ebaühtlased. „Soovitame minna rajale vanema suusaga. Palume olla eriti ettevaatlikud laskumistel. Kõik teenused ja laenutused on avatud," paneb talisportlastele südamele Sportland Kõrvemaa Matka ja Suusakeskuse tegevjuht Margus Mäll.

Jõgeva maakond. Põltsamaa Kuningamäe rajameister Indrek Eensalu: „Põltsamaal talv kestab, rajad on hooldatud ja kilomeetreid saab mõnuga koguda. Lisaks toimub 24. veebruaril Kuningasõit, mis lõppeb uhke tõusuga."