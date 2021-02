D-vitamiini vaegus on pea kõikidel eestlastel, ent kevadeks saavad otsa veel rauavarud ning suure tõenäosusega on tekkinud ka C-vitamiini puudus. Pole siis imestada, et ajal, kui päike hakkab taas kõrge kaarega liikuma, murrab väsimus su hoopis maha.

Kui analüüsid on korras, ent oled ikka väsinud, on aeg vaadata, millised on sinu valdavad tujud ja tunded. Väsimuse taga võivad redutada stress, ärevus ja depressioon.

Organismi põhikurnajaks on meie tihedalt kohustusi täis pikitud elu, kus aju praktiliselt ujub stressihormoon kortisooli sees. Muide, kortisooli nimetatakse ka surmahormooniks! Eluasemelaen, autoliising, vastutusrikas töö, laste kasvatamine, vananevad vanemad, maailmamured ja mõned iseenda tervisehädad - kui see vastutusekoorem sind küüru ei vajuta, siis oled nähtavasti rauast.

Loe lähemalt, mis on need kaks lihtsat ja jõukohast asja, mis aitavad kurnatuse ja läbipõlemise piirilt tagasi tulla ja päikese oma hinges taas särama panna.