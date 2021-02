Laialt levinud südameklapihaiguse ravi on tõhus ja pikendab tublisti eluiga

Kardioloogide sõnul tähistab TAVI ravimeetod arengut tänapäeva meditsiinis, kuna seda minimaalselt invasiivset protseduuri on võimalik rakendada ka väga kõrges riskigrupis olevate patsientide ravimisel. Lisaks võimaldab meetod patsientidel kiiremini protseduurist taastuda ja tavaelu juurde naasta.

Eesti esimene TAVI protseduur viidi läbi Tartu Ülikooli kliinikumis 2014. aasta juunis 85-aastasel naispatsiendil. Hermlini sõnul on aastate vältel näidustused laienenud - TAVI protseduuri on nüüd võimalik viia läbi ka juhtudel, kus operatsioon on patsiendi jaoks keskmise või madala riskiga.