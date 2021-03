Elu päästev otsus

Vahel kahetsen ma kõige rohkem seda, et mul pole olnud õiget karjääri. Olen hüpanud ühest ametist teise, mis on mingis mõttes päris lõbus: olen olnud õpetaja, loomapoe juhataja, aeroobikatreener, kirjanik. Olen tahtnud saada loomaarstiks, diplomaadiks, sisekujundajaks, näitlejaks jne. Mida vanemaks saan, seda realistlikumaks on mu unelmad muutunud ja olen mõistnud, et ma pole väljapaistev õieti mitte milleski, välja arvatud oskuses olla oportunist.