25 nõuannet edukaks kaalulangetuseks

Kui väldid juba mõnda aega kaalule astumist (sest vastu vaatab masendavalt suur number), piltidele jäämist (sest kogu foto on sind täis) ja perearsti silma alla sattumist (sest ta viib jutu kohe kaalulangetamisele), on viimane aeg midagi ette võtta. Ja see „midagi” pole kausitäis komme!