Anna Levandi: “Mul on väga habras hing.”

Viimased kolm aastat on ajendanud hinnatud treenerit Anna Levandit (55) mõtisklema asjade üle, mis pole kunagi varem pähegi tulnud. Tema hoiakuid on mõjutanud ellujäämine üle noatera, tema meelelaadi arusaam, et sellises vanuses naised jäävad – või jäetakse – tihtipeale üksi. Kuigi võitlejahingega, tunnistab Anna, et on tegelikult habras ja haavatav.