Ajurveeda spetsialist: peavalud jagunevad kolme tüüpi, nii saad neid taltsutada

"Mind on sõna alati inspireerinud," ütleb ajurveeda toitumis- ja elustiili nõustaja Kaja Keil (51) malbe naeratusega. "Kui mõelda sõnade "pea" ja "valu" üle, saame peamine valu ehk midagi, mis on oluline ja algab peast. Ikka sealt, kus meil on mõtete uputus. Ükskõik milline see peavalu aga on, juurpõhjus on enamasti sobimatu elustiil."

Kui meel on ahminud kokku väga palju infot, ei tule ta selle seedimisega ühel hetkel enam toime ja pea hakkab valutama. Nälg info järele on inimlik, sest me tahame ju teada saada. Me aga ei teadvusta endale, mida selle tohutu infohulgaga peale hakata. Kas oleme võimelised selle kõik ära seedima? Kas oskame teha vahet, milline info on pädev ja milline mitte? Kas suudame selle kõigega päriselus ka midagi teha? Tekib konflikt meele ja füüsilise keha vahel, juhe jookseb kokku ja tulebki üks peavalu.

Ehkki peavalu põhjused on meeles, on tasakaalustamist ja tohterdamist kõige mõistlikum alustada ikka füüsilisest kehast, sest appi karjub ju tema.

Loe lähemalt, kuidas ajurveeda järgi peavalud jagunevad, mis on nende põhjused ja kuidas ennast iga peavalu tüübi puhul aidata saad. Lisaks veel 13 täiendavat nippi tüütu valuga toime tulekuks.