Kahe aasta jooksul tervisekontrollis käinud 8000 mehe analüüsid on esile toonud murettekitavad terviseriskid

„Pikema sõpruse päeva“ algataja eestvedaja Rain Vääna: “Kahtlusteta oli eelmine aasta ka meie jaoks keeruline, sest ootasime mehi tervisekontrolli ja ühist toredat tervisepäeva veetma ajal, kui tähtis hoida hoopis distantsi ja jääda eneseisolatsiooni ning meditsiiniasutuste fookus oli arusaadavalt seotud pigem pandeemiaga. Samas pööravad inimesed tänu ülemaailmsele kriisile nüüd rohkem tähelepanu oma tervisele. Pikemas perspektiivis mõjub see kriis meie liikumisele kindlasti positiivselt. Seetõttu võib öelda, et mullune saavutus – kriisi tingimustes tervisekontrolli tulnud 2200 meest – on üle ootuste tulemus ning ma tahan igaüht neist eriliselt tänada, et nad hoolimata kõigest korraldasid oma sõpruskonnaga “Pikema Sõpruse Päeva” ja oma analüüsid ära tegid. Samuti tahan avaldada tänu kõikidele meie tuntud eeskujudele ja koostööpartneritele, kes tajuvad meie missiooni ja on tulnud oma nõu ja jõuga appi, et jõuda lõpuks sinnani, et igal aastal tuleb tervisekontrolli vähemalt 10 000 meest ja 2025. aastal võiks olla normaalsus, et iga Eesti elanik käib kord aastas tervisekontrollis.”