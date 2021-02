„Pikema sõpruse päeva“ algataja eestvedaja Rain Vääna: “Kahtlusteta oli eelmine aasta ka meie jaoks keeruline, sest ootasime mehi tervisekontrolli ja ühist toredat tervisepäeva veetma ajal, kui tähtis hoida hoopis distantsi ja jääda eneseisolatsiooni ning meditsiiniasutuste fookus oli arusaadavalt seotud pigem pandeemiaga. Samas pööravad inimesed tänu ülemaailmsele kriisile nüüd rohkem tähelepanu oma tervisele. Pikemas perspektiivis mõjub see kriis meie liikumisele kindlasti positiivselt. Seetõttu võib öelda, et mullune saavutus – kriisi tingimustes tervisekontrolli tulnud 2200 meest – on üle ootuste tulemus ning ma tahan igaüht neist eriliselt tänada, et nad hoolimata kõigest korraldasid oma sõpruskonnaga “Pikema Sõpruse Päeva” ja oma analüüsid ära tegid. Samuti tahan avaldada tänu kõikidele meie tuntud eeskujudele ja koostööpartneritele, kes tajuvad meie missiooni ja on tulnud oma nõu ja jõuga appi, et jõuda lõpuks sinnani, et igal aastal tuleb tervisekontrolli vähemalt 10 000 meest ja 2025. aastal võiks olla normaalsus, et iga Eesti elanik käib kord aastas tervisekontrollis.”

Rakvere linnavolikogu kolleegid tervisekontrolli ja sulgpallitrenni viinud Marko Pomerants: "Tervisekontrolliga on sama lugu, mis trenni minekuga. Kõige raskem osa on diivanilt tõusmine. Kui keegi sind natuke utsitab, siis on võimalik välisuksest välja saada. Mulle pakuti „Pikema Sõpruse Päeva“ algatuses just utsitaja rolli ja ma ei hakanud sõpradega piirduma. Utsitasin ka poliitilisi konkurente, sest hea tervise juures konkurent on Haigekassa jaoks samas hinnaklassis nagu terve sõbera – vähekulukas. Ja ei või iial teada, millal konkurendist su sõber saab, siis on hea tervisekontrolli läbinud mees käepärast."

SYNLABi labori, Rakvere Haigla ja Medita kliinikus tehtud tervisekontrolli tulemuste kõrvutamine tõi näiteks esile, et valdava enamuse meeste südameriski analüüsid on korrast ära. Aastaga ei langenud meeste kolesterooli näitaja – kui 2019. aastal oli see väga kõrge 69%, siis sel korral endiselt 67% meestest.

SYNLABi laboriarst, dr Jüri Laasik: “Selle mõneprotsendilise languse tõid ilmselt need tublid mehed, kes läbisid esmakordselt elus põhjaliku tervisekontrolli ja arsti konsultatsiooni 2019. aastal ning hakkasid tulemuste tõttu aasta jooksul rohkem liikuma või sporti tegema ning vähendasid menüüs kolesteroolirikkaid toitaineid. Just kolesteroolinäitaja väike langus annab mulle kindlust, et teeme “Pikema Sõpruse Päevaga” õiget tööd. Loodan, et igal aastal tuleb juurde aina rohkem mehi, kes seda protsenti alla toovad.”