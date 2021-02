Lennu- ja arstihirm, lõpetamata lein, kartus eksamite ja kontrolltööde ees – need on vaid mõned teemad, mille leevendamiseks saab abi EMDR - tehnikast. Teraapias pakitakse ärevaks tegev teema lahti ja uuesti kokku nii, et saab eluga kergemini edasi minna.