Kas sa tead, mis on shinrin-yoku ja miks tasuks seda juba sel nädalavahetusel teha?

Nädalalõpp on käes ning on aega taas metsa matkama minna. Sel korral praktiseeri metsa minnes põnevat Jaapanist pärit metsakümblust ehk shinrin-yoku 't, millel on jaapanlaste sõnul tervendav jõud. Fjällräveni matkaeksperdid räägivad, millega tegu, kuidas see meile kasulik on ning mida enne metsavanni võtmist kõrva taha panna.