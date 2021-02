Kurikuulsad parabeenid – on nad kosmeetikas siis ikkagi head või halvad?

Kosmeetikatööstused otsivad parabeenidele alternatiive, kuid see on keeruline. Juba on ilmnenud, et parabeenivabad tooted, mis sisaldavad näiteks selliseid säilitusaineid nagu metüülisotiasolinoon, formaldehüüdi vabastajad, bensoehape või fenoksüetanool, põhjustavad sagedamini nahaärritust ja allergilisi reaktsioone ega ole seente ja bakterite vastases võitluses kuigi tõhusad. Lahenduseks võiks olla steriilne pumppudel.

Dr Nurm möönab, et parabeene on leitud rinnanäärmekoest, kuid samas on neid tuvastatud ka paljudest teistest kudedest. Katseklaasi- ja loomkatsetes on avastatud, et parabeenid toimivad mõningal määral nagu hormoonid, aga nende mõju on tuhandeid kordi väiksem kui naturaalsetel hormoonidel või ravimitega manustatavatel sünteetilistel hormoonidel. Näiteks on parabeenid 100 000 korda nõrgema toimega kui naissuguhormoon östradiool, mida keha toodab. Enamik teadlasi on seisukohal, et kosmeetikatoodetes sisalduvad parabeenid endokriinsüsteemi ei mõjuta või on nende mõju väga nõrk ja allergeensus väga väike, pigem võivad need põhjustada reaktsioone naharavimite koostises, kui neid kahjustatud nahale kanda.

Parabeenid on parahüdroksübensoehappe (PHBA) derivaadid, mida leidub õigupoolest ka looduslikult paljudes puu- ja juurviljades, nagu kurgis, porgandis, sibulas, kirssides, mustikates, vaarikates ja kaeratoodetes. Uurijad on leidnud, et umbes 90% toidupoodide sortimendist sisaldab mõõdetavas koguses parabeene.

“Parabeenid on grupp säilitusaineid, mida kasutatakse kosmeetikatoodetes, isikliku hügieeni toodetes ning toiduaine- ja ravimitööstuses, et ära hoida riknemist põhjustavate seente, bakterite ja hallituste vohamist, vastasel korral võivad tooted muutuda nahale, silmadele ja limaskestadele ohtlikuks,” sõnab nahaarst Kairi Nurm . “Seega on parabeenid otseselt seotud toote kvaliteediga, pikendades nende säilivusaega ja muutes need ohutumaks.”

Kaubandusest võib leida ka täiesti säilitusainevabu kosmeetikatooteid. “Kui nimetame kosmeetikatoodeteks ka puhtaid tooraineid, nagu kakaovõi, kookosõli jm taimeõlid, on need täiesti säilitusainevabad,” märgib Voogla. “Looduskosmeetikas kasutatakse looduslikke säilitusaineid, milleks on teatud eeterlikud õlid ning taimedest tehtud alkoholitõmmised. Ka tootmistehnoloogia ja pakend aitavad toodet teatud määral säilitada. Seega leidub parabeenidele alternatiive. Erinevus on tooraine hinnas, mida tavakosmeetikatootjad ei soovi maksta.”

“Looduskosmeetikatootjad on seisukohal, et parabeenid ja kõik teised sünteetilised säilitusained kahjustavad tervist,” sõnab Weleda tootejuht-koolitaja Evelin Voogla . “Eri uuringutes on selgunud nende vähki tekitav mõju."

“Kindlaks on määratud parabeenide ohutud kogused, mida tooted võivad sisaldada,” jätkab dr Nurm. “Hoolimata meediakärast parabeenide ümber ning toetudes rohkelt publitseeritud ohutusuuringutele, on nii FDA (Food and Drug Administration), Ameerika Vähiühing kui ka mitmed kosmeetikatööstust reguleerivad organisatsioonid ühesel seisukohal, et väikestes kontrollitud kogustes ei ole parabeenidel hügieenitoodetes märkimisväärset terviseriski.”

ALTERNATIIVIDE OTSINGUL: lihtsaid lahendusi ei ole

Kodumaiste kosmeetikasarjade esindajad Carmen Kibur ja Märt Miljan on arvamusel, et kuigi kasvajatest on leitud parabeene, ei ole võimalik öelda, et just parabeenid põhjustaksid kasvajaid. “Lisaks rinnavähile toovad teadustööd välja ka parabeenide seotuse allergiatega,” nendib Lumi kaasasutaja Märt Miljan. “Samas leiavad paljud teadlased, et uuringutes esineb mitmeid küsitavusi ning leiud on väikesed, nagu ka parabeenide toime in vitro ja in vivo (katseklaasis ning elavas organismis/rakus tehtud) testides. Ometi on mõned pikalt kasutusel olnud parabeenid nüüdseks keelatud. See, et pole üheselt tõlgendatavat uuringut, ei pruugi veel tähendada, et parabeenid on 100% ohutud.”

“Neid parabeene, mis on keelatud (Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben), peaks toodetes kindlasti vältima,” täiendab D’Difference’i brändijuht Carmen Kibur. “Parabeenide kiituseks saan öelda, et neil on vähe seoseid nahaärrituste tekkega ja tõhusust säilitusainena saab kõrgelt hinnata. Laialdane kasutus ongi tingitud sellest, et parabeenid kaitsevad tooteid bakterite, seente, hallituse jms eest, ning hind on odav.”

Et teadusuuringud on vastuolulised, on Lumi toodete arendamisel võetud hoiak, et pigem karta kui kahetseda. “Me pole oma ilutoodetes kunagi parabeene kasutanud,” lisab Miljan. “Metüül- ja etüülparabeenide kahjulikkuse kohta on andmed kõige lünklikumad, teiste parabeenide ohtlikkuses oleme veendunud.”

“Parabeenivaba” ei tähenda aga veel, et toodetes poleks teisi ohtlikke sünteetilisi säilitusaineid.