Elu pole võistlus

“Enne kui su tõelised võimed avalduvad, pead mõistma, et elu pole tegelikult võistlus,” kirjutab kolumnist Sass Henno. See on ka üks minu motosid: “Elu pole võistlus!” Mõtlen, et ülesanne, mille kallal pusida, ei ole parem olemine, vaid hoopis iseendaga tutvumine. “Elu pole olümpia endast ja teistest parem olemise nimel, vaid endaga rahu tegemise kauakestev koolitus,” ütleb Sass tabavalt.