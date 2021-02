"Ütlen mõtlematusi, olen lapsi löönud, mõnikord tunnen, et tahan ka elukaaslasele kallale minna"

Ta on märganud, et kipub eriti tihti ja suurelt vihastama just pingelistel aegadel. Näiteks tuli seda palju ette ajal, kui ta lahutas. Kriitilised on ka töö mõttes pingelised päevad või need, kus ettevõtliku ja tulesädemena aktiivse naise sisse tekib mingi rahutus või tunneb ta puudust tähelepanust ja tunnustusest.

Muidugi on Maria mõelnud, miks peab ta nii hullusti vihastama, seda enam, et n-ö viimane piisk karikasse on üldjuhul äärmiselt väike, lausa tühine. Ta toob näite: “Ükskord tulin hilja õhtul töölt ja teised pereliikmed olid juba voodis. Mind ärritas kohutavalt see, et ees ootas koristamata köök ning et nemad juba nii mõnusasti voodites pikutasid. Tagajärg: suur tüli ja karjumine, mille käigus said oma osa nii mu kaasa kui ka lapsed. Tegelik vihastamise põhjus oli aga hoopis minu ekstreemne väsimus, sest olin päev otsa ringi sõitnud ja tööd rabanud. Oleksin tahtnud puhata ning ootasin kodustelt, et nad loeksid mu mõtteid. Tõmbasin üles tüli, mille käigus ütlesin kõigile sõnu, mida hiljem tuliselt kahetsesin.”

“Kui on tüli, siis ma tahan selle kiiresti ja lõplikult ära klaarida ning mitte selle teema juurde enam tagasi pöörduda.”

Ei lõpeta enne, kui teine on “pehmeks” tehtud

“Kui olen käima läinud, siis ei suuda ennast pidurdada enne, kui mulle tundub, et teine on n-ö pehmeks tehtud. Vihahoog tekib hetkega – mingi aja suudan ennast tagasi hoida, kuid siis plahvatan. Lõplikuks hoo vallandajaks on üldjuhul mõni väga tühine asi. Näiteks on laps visanud kommipaberi maha, mina aga lendan tema tuppa ja kukun teda süüdistama. Tihtipeale tänitan üksi tükk aega, sest teised juba teavad, et ega mulle ole mõtet vastu hakata, kui ma parasjagu hoogu olen sattunud. Ühel hetkel käib hoog maha. Veidi hiljem tunnen juba suurt süüd ning hakkan lepitust otsima. Tunnen, et pea on nagu puhastunud, ja mõistan ise ka, et tegelikult ei vihastanud ma mitte kommipaberi pärast, vaid seetõttu, et ma olen väsinud või olen tööasjade pärast ärevuses,” räägib Maria.