"Kui elust lahkub inimene, kes veel mõni päev tagasi oma lugusid rääkis ja väga haige ei olnudki, on see haiglapersonalile alati väga raske hetk. Õnneks jagub kõige keerulisemas osakonnas töötavate inimeste ellu ka positiivset: patsiendid on välja tulnud üliraskest, lootusetustki olukorrast." Koroonaosakonna juhataja Kairi Marie Riigor jagab lugejaga, mis tunded valitsevad intensiivravi osakonna arstide südameis ja mis toimub patsientidega, kes koroonaga haiglasse satuvad.