Suusabuum: olukord poodides - kas suusakaupu jätkub?

Eestis pole ammu nii külma ja lumerikast talve olnud, mis tähendab, et hetke populaarseim tegevus on suusatamine. Armastatud rahvaspordi buum on viinud selleni, et talispordispordikaupade letid poodides tühjenevad kiirelt. Uurisime kauplustelt, kuidas nad suure suusakraami nõudlusega toime tulevad.

