Ilu ilma mürkideta

Uus aasta ja uued sihid on alati kokku kuulunud. Tihti on sihtide seas ka tervislikumad eluviisid, et keha saaks täituda energia ja tegutsemisväega. Peale toidu ja liikumise tasub üle vaadata ka ilurituaalid ning hoolitseda, et need kehale kasu asemel kahju ei teeks.