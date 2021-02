Üks sulgunud uks võib avada mitu uut

“Kui sinu suur unistus kildudeks puruneb, tuleb hoida südamesopis usku, et uus algus ootab nurga taga. Elu kannab meid alati, kui me ise tal seda teha lubame,” ütleb Mai-Liis Kivistik (29), kelle elu just nii uue hingamise sai.