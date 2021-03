Koduse voodielu vürtsid

Kas on meelierutava kogemuse aluseks lelud, rollimängud kostüümides, libestid, üksi või partneriga vaadatavad erootilised filmid - põnevus ja vaheldus pakub kõigile midagi. Nõnda võib lisaks enda avastamisele saada paarisuhtesse juurde vürtsi ning päeva lõpuks olete õnnelikud nii sina kui ka tema.

Kogemus toob oskused

Triin alustas voodieluga üsna hilja, alles ülikoolis, ning üsna kohe sattus ta tõsisesse suhtesse. Nad abiellusid, said lapsed... ja lõpuks pärast 14 aastat koosolemist lahutasid. Nagu Triin praegu ütleb, siis voodispordikogemust suhtes nappis ning seks oli kogu aeg igav ja mittemidagiütlev. Noorena sai arvatud, et ju siis nii peabki olema. Orgasmist ei teadnud ta samuti mitte midagi!

“Olin umbes 27aastane, kui tekkis rohkem võimalusi reisida, ning kuna abikaasat see ei tõmmanud, rändasin üksi. Üks reisidest oli Pariisi. Montmartre’i piirkonnas, kus on kuulus Moulin Rouge ja kirev ööelu, olid muu hulgas ka mitmesugused sekspoed. Huvi pärast läksin ühte sisse ja lahkusin sealt n-ö rabbit-tüüpi (kliitorierutiga) vibraatoriga. Hotellis muidugi katsetasin kohe ära. Alguses ikka ettevaatlikult ja kartsin ka, aga oi kurat...! Sain esmase tunnetuse kätte ning siis tunde, kui mõnus see on, ja siis tabas mind heureka-­hetk – oleks avastanud nagu ei tea mille! Sellest ajast alates hakkasin endaga rohkem tegelema ja õppima asju, mis mulle meeldisid.