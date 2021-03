Sekslelude valik võtab silme eest kirjuks. Millist võtta? Mis vahe on dildol ja vibraatoril? Millega tegeleb kliitoristimulaator? Kas need asjandused üldse toimivad? Selgub, et toimivad küll ja eriti hästi veel siis, kui koos partneriga nende kelmikate vidinate hinge­elu avastada. Aga kui partnerit parasjagu silmapiiril ei paista, saab suurepäraselt ka ihuüksi mängu­lusti kogeda. Loe edasi milliseid seksilelusid soovitavad kaks julget ja enesega rahulolevat naist.