FOTOD | Eakad spordiharrastajad on teinekord paremas vormis kui nende nooremad rajakaaslased

Mis eakaid motiveerib, on inimeseti nii erinev. Kindlasti on kõrges eas sportimine suurepärane ning kahtlemata on tegemist õnnelike inimestega, kui nad suudavad vastupidavusaladega tegeleda. Loomulikult saame midagi nende heaks ära teha: näiteks võimaldada soodsamat võistlusele registreerimist ja tunnustada nende liikumislusti.