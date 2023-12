Tervis vürtsidest: millised raviomadused peituvad nelgis, muskaatpähklis ja teistes talvevürtsides?

Oma ergutavate ja soojendavate omaduste tõttu on kaneelil oluline koht Hiina ja India meditsiinis, kus seda tuntakse külmetushaiguste leevendajana ja vereringe ergutajana. Ta kutsub esile higistamist, mistõttu võib ta aidata palaviku alandamisel. Lisaks kasutatakse kaneeli iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisuse puhul. Tänu tugevale antibakteriaalsele toimele sobivat ka halva hingeõhu ning igemepõletiku korral. Mõned uuringud on näidanud kaneeli võimalikku soodsat mõju diabeetikutele, kuna kaneel aeglustab süsivesikute lagundamist. Teised aga on täheldanud positiivseid tulemusi üldkolesterooli ja LDL-kolesterooli ehk nn halva kolesterooli alandamisel. Siiski on neis katsetes olnud palju küsitavusi, mis muudavad tulemused ebatäpseks. Tavapärases koguses tarvitades on kaneel ohutu, kuid...