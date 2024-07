Kolme nädalaga viis kilo saledamaks. Appi tuleb tasakaalustatud ja nauditav toitumiskava tervislikuks kaalulangetuseks

Öeldakse, et peeglist hakkad muutusi nägema siis, kui viis kilo turjalt maha saad. Esmalt märkavad seda teised ja üsna pea sa ise ka. Esimesed viis kilo on tihtipeale need rasked, ent tähtsad kilod, mille kaotamisel saad kaalulangetuse joonele ja kolm nädalat on piisavalt pikk aeg toitumisharjumuste muutmiseks — uus harjumus tekib just selle ajaga. Kolme nädalaga on tervislik kaotada kuni 5 kilo — võid ka rohkem, ent ei maksa kohe spurtima hakata, kui tahad püsivamaid tulemusi.