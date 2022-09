Millised me tegelikult oleme? 10 jahmatavat psühholoogilist leidu inimloomuse tumedalt poolelt

Kõigil on oma head ja halvad küljed, kuid inimpsüühikat kaardistavate teadlaste uuringutest ja käitumiseksperimentidest selgub, et inimese loomusel on varjatud pool, mille tumedad impulsid võivad esile kerkida iseenesest. Olles inimlikest negatiivsetest joontest teadlikum, neid tunnistades ja mõistes, on võimalik neid oma loomuse helgemate tahkudega tasakaalustada.