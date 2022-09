Kiirtee seksini – lihtsad nipid, kuidas oma mees voodisse saada

Aita mehel leida oma mojo!

Tunnistada endale, eriti aga partnerile, et seksiisu on nullis, on mehele raske ja võib tema identiteedile laastavalt mõjuda. Sugutung on mehele hädavajalik, et end mehena tunda. Sa saad aga turgutada mehe tervist, turvatunnet ja enesekindlust, mis on olulised, et tekiks soov seksida...