Pekk põlema 15 minutiga: kuidas vaid veerand tunniga tõhus trenn teha, mis füüsilist vormi parandab

Lühikese trenni võtmesõnadeks on harjutamise intensiivsus ja multifunktsionaalsed harjutused, mis annavad samal ajal koormust mitmele lihasgrupile. Puhkepause nagu tavalise tunnise treeningu ajal 15 minuti trennis ei tehta. “Sageli peljatakse intensiivseid harjutusi. See on mõistetav, sest psühholoogiliselt on lihtsam teha pikka treeningut aeglasel pulsil kui lühikest ja intensiivset, kuid kui tahta näha tulemusi, peabki trenn olema kehale veidi ebamugav,” julgustab personaaltreener Katrin Pärt proovima esialgu rasketena näivaid harjutusi. “Kui trenn muutub lihtsaks ja mõnusaks, on see märk sellest, et on aeg harjutusi muuta, sest trenn enam ei arenda. Kehal peab trennis olema alati üllatusmoment,” selgitab ta.