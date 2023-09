Kino tervistav jõud! Kuidas mõjutab filmide vaatamine meie heaolu ja tuju? Kuidas valida õiget filmi?

Ta oli suremas, tema keha rebestasid meeletud valusööstud ja ravimid ei aidanud. Kuid ta avastas, et vaadates südamest naerutavat filmi, valu kaob. Ka surm kadus – kümne aasta kaugusele. Inimõiguslane, ajakirjanik ja kirjanik Norman Cousins (1915–1990) oli 1980ndatel alla vandumas raskele liigesehaigusele Behterevi tõvele, kui ta otsustas, et ei lahku võitluseta. Ta hakkas teadlikult end ümbritsema õnnelike emotsioonidega, ammutades neid Marx Brothersi komöödiafilmidest. “Ma tuvastasin oma rõõmuks, et kümme minutit ehtsat kõhunaeru võttis valu ära ja andis mulle vähemalt kaks tundi valuvaba und,” lausus ta oma raamatus “Haiguse anatoomia”. “Kui see valuvaigistav efekt otsa sai, lülitasime kinoprojektori uuesti käima ja üsna pea juhatas see sisse uue valuvaba perioodi.”