Rasvmaks – sünge diagnoos, mis nõuab kiirelt korrektuure elustiilis. Millest pihta hakata?

Kalevil oli vaja juhiloa jaoks arstitõendit ning üksiti lasi ta perearstil teha ka rutiinse tervise­kontrolli. Tuli välja, et maksa­näitajad on korrast ära. „Arst ütles, et midagi katastroofilist küll pole, aga saatis mu edasi ultrahelisse. Seal selguski, et tegemist on rasvmaksaga. Sellest ülejärgmine aste on juba ravimatu maksatsirroos,“ räägib Kalev. „Arst ütles ka, et selline probleem ei teki üleöö, vaid on pikaajalise „töö“ tulemus. Muidugi pani see diagnoos mind kõvasti elu üle järele mõtlema…“