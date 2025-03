Liigne stress võimendab ärevust ja depressiooni. Mida teha, et ka rasketel aegadel leida üles head emotsioonid?

Kuidas stressi maandada? Tegelikult me teame vastust. Selleks on liikumine, loodus, hea toit, lähedased, looming, uute kogemuste saamine, kellelegi teisele head tegemine – kõik need tegevused toidavad meie vaimset heaolu. Seda kinnitab teadus ja ka meie enda kogemused. Just need tegevused toovad esile häid tundeid: rõõmu, rahu, tänutunnet, turvatunnet, elevust, imetlust, inspiratsiooni, helgust ja kergust. Ja mis kõige tähtsam – sageli on need väikesed asjad, mille mõju on suur.