„Silma tekkis must loperdav laik ja sain aru – nüüd on kohe minek operatsioonile.“ Rebenenud võrkkest vajab kiiret ravi

Silmanägemise peale me igapäevaelus ei mõtle. Seega võib ehmatav tunduda, kui ühtäkki hakkab nägemist varjutama justkui must liikuv või loperdav laik. Sellisel juhul tuleb kiiresti silmakliiniku erakorralisse vastuvõttu pöörduda ja mitte jääda ootama, et asi ise üle läheks.

Pärnus elav pensionär Tiit märkas ühel pühapäevahommikul, et ühe silma nägemisvälja tekib must laik, mis ei püsi ühe koha peal paigal, vaid liigub, nagu loksuks silmas vedelik. Juba mõne tunniga muutus see laiemaks ja ahendas nägemisvälja. Tiit sai kohe aru, millega on tegemist, sest 15 aastat tagasi puutus ta kokku samasuguse asjaga.