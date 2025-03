Kodukeemia põhjustab sadu mürgistusjuhtumeid aastas, eriti ohustatud on väikelapsed. Kuidas õnnetusi ennetada?

Rohkem kui 150 mürgistusjuhtumi põhjuseks aastas on kemikaali ümbervalamine joogipudelisse või -klaasi, kus see jääb märgistamata.

Enamik kemikaalimürgistusi juhtub hooletuse tõttu – ained on jäetud lastele kättesaadavaks, valatud ümber märgistamata anumatesse või ei järgita kasutusjuhiseid. „Rohkem kui 150 mürgistusjuhtumi põhjuseks aastas on kemikaali ümbervalamine joogipudelisse või -klaasi, kus see jääb märgistamata,” selgitab mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. „See võib viia tõsiste tervisekahjustusteni, kui inimene teadmatusest seda tarbib. Kõige turvalisem on kemikaale hoida originaalpakendis koos hoiatusmärgistuse ja kasutusjuhendiga,” lisab ta.